Farnesina: in servizio 35 nuovi diplomatici

- I 35 vincitori del concorso diplomatico 2019 hanno fatto oggi il loro ingresso ufficiale nei ranghi della diplomazia italiana, accolti dal segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni. I primi nove mesi da diplomatici delle giovani leve saranno dedicati alla frequenza di un corso formazione professionale, intitolato all’ambasciatore Roberto Ducci, che prevede moduli formativi presso il ministero e la Scuola nazionale dell’amministrazione, visite ed incontri con aziende, enti pubblici e organizzazioni internazionali e periodi di applicazione pratica presso la rete diplomatico-consolare e gli uffici del ministero. Dopo la conferma nei ruoli, presteranno servizio per due-tre anni presso la sede centrale per poi iniziare a svolgere le loro funzioni all’estero, in uno dei 300 uffici della rete della Farnesina nel mondo. (Com)