Difesa: Russia, Putin sottolinea importanza tecnologia militare per prodotti uso civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promettenti tecnologie e sviluppi militari dovrebbero stimolare la produzione di prodotti per uso civile. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin. "Lo sviluppo coerente della Marina non dovrebbe essere limitato solo al quadro dell'organizzazione militare. In tutto il mondo, la ricerca navale e gli sviluppi avanzati sono un motore di crescita per interi settori della scienza e dei vari settori economici. E dobbiamo anche garantire che tecnologie militari avanzate e lo sviluppo stimolino l'output di prodotti per uso civile", ha dichiarato Putin, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Il presidente russo ha osservato che per alcune industrie e imprese è necessario creare incentivi orientati a questo scopo. (Rum)