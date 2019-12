M5s: Di Maio, solo i cittadini "alle nostre spalle"

- Il Movimento Cinque stelle (M5s) "non ha nessuno alle spalle se non i cittadini". E’ quanto afferma il leader del Movimento e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), Luigi Di Maio, su Facebook a conclusione della sua visita in Basilicata. "Dobbiamo cercare di fare il meglio affinché ogni singolo cittadino possa essere fiero di noi. Sono stati due giorni intensi in Basilicata che ci hanno trasmesso un grande entusiasmo. Non vi deluderemo. Grazie per l’accoglienza", ha scritto Di Maio.(Res)