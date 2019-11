Economia: Di Maio, difesa dell'Italia e delle imprese priorità in accordi commerciali

- La difesa dell’Italia, delle proprie imprese e delle proprie produzioni è prioritaria quando si sottoscrivono accordi commerciali. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), Luigi Di Maio, dal Villaggio Coldiretti di Matera. "Oggi ci ritroviamo accordi già ratificati che hanno distrutto il settore agroalimentare - ha proseguito -. Se oggi molte aziende agricole del sud sono costrette a esportare all’estero e non riescono più a vendere bene in Italia è perché si è permesso ad altre economie del Mediterraneo di entrare nella nostra economia senza dazi, producendo prodotti simili, ma mai uguali". Rivolgendosi agli agricoltori di Coldiretti, il titolare della Farnesina li ha rassicurati sul sostegno alla categoria nel quadro della stipula di accordi. "Possiamo fare molto, è valso per il Ceta, e varrà per tutti gli altri accordi: contate su di me", ha aggiunto. Finora “c’è stata una pessima classe dirigente del sud che non ha fatto politiche di promozione", ha spiegato Di Maio. Secondo il titolare della Farnesina, “solo con il lavoro e le associazioni di categoria possiamo far recuperare il sud” e bisogna tenerne conto quanto si muove una missione di sistema. A tal proposito, a gennaio è prevista una missione in India, a febbraio e marzo in Cina e Medio Oriente. (Res)