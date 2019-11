Speciale difesa: ammiraglio Cavo Dragone a “Nova”, Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia confini d'Europa

- La questione migratoria “non deve rimanere un problema esclusivamente italiano, perché Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia in questo caso sono confini d'Europa, non confini d'Italia”. È quanto affermato dal capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, intervistato da “Agenzia Nova” a margine della Conferenza di Berlino sulla sicurezza (Bsc), tenuta il 26 e 27 novembre scorso nella capitale tedesca. Per l'ammiraglio Cavo Dragone la missione Eunavfor Med Sophia, avviata nel 2015 dall'Ue per il contrasto al traffico illegale di esseri umani nel Mediterraneo centrale, è “importantissima anzitutto perché è un'operazione europea, il che non avviene molto frequentemente in mare”. Inoltre, l'ammiraglio Cavo Dragone ha evidenziato come Sophia abbia “un operation command e un force command italiani, che danno giusto lustro e visibilità alla Marina”. Per Cavo Dragone, Eunavfor Med ha “necessità di riprendere la componente navale”, recentemente sospesa, “in linea con le direttive del governo”. A tal fine, si deve partire dal “presupposto che i partecipanti a questo bellissimo gioco devono essere presenti, oltre che con le loro unità navali e aeree, anche accogliendo una giusta percentuale” dei migranti sbarcati nei porti italiani per una loro “equa distribuzione” nell'Ue. Secondo l'ammiraglio Cavo Dragone, infatti, la questione migratoria “non deve rimanere un problema esclusivamente italiano perché Sicilia, Calabria, Sardegna e Puglia in questo caso sono confini d'Europa, non confini d'Italia”. Il capo di Stato maggiore della Marina militare ha quindi commentato Atalanta, la missione navale dell'Ue nel Corno d'Africa avviata nel 2008 per il contrasto alla pirateria. Secondo Cavo Dragone, i risultati dell'iniziativa sono “di tutto rilievo, quantunque non si debba cadere nel tranello che la pirateria nella regione sia finita, sebbene ridotta in numero e intensità”. Riguardo all'impegno della marina nelle operazioni nazionali come “Mare sicuro” e internazionali, Cavo Dragone ha dichiarato: “Ci siamo e contiamo ancora di esserci”. Tuttavia, vi è “un'unica nota negativa a fronte dei risultati ottenuti, ossia l'assenza di sufficiente personale”. Per il capo di Stato maggiore della Marina militare, l'attuale forza di 29 mila uomini e donne non è infatti sufficiente. A tal riguardo, l'ammiraglio Cavo Dragone ha evidenziato che, per numero di equipaggi, la Marina militare italiana presenta “il valore minimo in tutta l'Ue tra le tre Forze armate e questo è un non senso”. L'ammiraglio Cavo Dragone ha quindi osservato che, “senza stressare gli equipaggi e generare malcontento negli equipaggi, la Marina riuscirebbe a fare quello che già fa in maniera ortodossa portando i suoi effettivi a 30 mila”. “Siamo a un punto d'allarme, che ho toccato con mano e mi amareggia”, ha concluso l'ammiraglio Cavo Dragone. (Geb)