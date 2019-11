Speciale difesa: Ue, netto aumento investimenti per Esa

- L'Ue ha affermato l'ambizione di diventare leader nella scienza e nelle tecnologie spaziali con la decisione di aumentare nettamente gli investimenti a favore dell'Agenzia spaziale europea (Esa). Come riferito dal quotidiano britannico "Financial Times", ieri 28 novembre, l'Ue ha deciso di stanziare 12,5 miliardi di euro in tre anni a favore dell'Esa, con un aumento degli investimenti pari al 45 per cento rispetto al programma triennale varato nel 2016. Questi fondi andranno a finanziare una vasta gamma di attività scientifiche e di missioni spaziali: dall'obiettivo di riportare sulla Terra dei campioni del suolo di Marte alll'avvio dei test per deviare la traiettoria di asteroidi che potrebbero colpire il nostro pianeta. Si prevede, inoltre, un notevole aumento dei finanziamenti al programma per il sistema satellitare europeo Copernico. (Res)