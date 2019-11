Messico: Banca centrale taglia ancora stime crescita nel 2019

- La Banca centrale del Messico (Banxico) ha ridotto per la quinta volta di seguito le stime di crescita del paese, non escludendo la chiusura in negativo per il 2019. La possibile finestra di crescita del prodotto interno lordo è stata infatti fissata tra meno 0,2 per cento e 0,2 per cento. Nel precedente rapporto, Banxico aveva ipotizzato che l'anno potesse chiudere con un incremento dell'economia compreso tra lo 0,2 e lo 0,7 per cento. Peggiorano anche i pronostici per il 2020, con un intervallo 0,8-1,8 per cento rispetto al precedente 1,5-2,5 per cento. Per il 2021 si stima che l'economia possa correre a un ritmo compreso tra l'1,3 e il 2,3 per cento. (segue) (Brb)