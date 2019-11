Imprese: Liguria, Salini Impregilo testimonial di un progetto di orientamento per ragazzi

- Salini Impregilo diventa testimonial del progetto di orientamento per ragazzi #Progettiamocilfuturo, promosso dalla Regione Liguria, un nuovo segnale di attenzione al territorio che riparte dai giovani per la società, già impegnata in iniziative didattiche a Genova. Lo riferisce la stessa azienda in un comunicato. Salini Impregilo, insieme ad altre aziende firmatarie del Registro dei Testimonial, che l'assessore regionale Ilaria Cavo ha definito "un marchio di qualità per le aziende che dimostrano una grande responsabilità verso i giovani", collaborerà a progetti di orientamento per ragazzi delle scuole liguri, per aiutarli a compiere una scelta più consapevole del loro percorso di studi e per avvicinarli al mondo del lavoro. Manager Salini Impregilo e di altre aziende incontreranno i ragazzi raccontando la propria esperienza personale e professionale: una prima conoscenza del mondo del lavoro che si potrà accompagnarsi anche con la visita presso le sedi delle società testimonial, sempre con l'obiettivo di fornire agli studenti informazioni e stimoli utili a scegliere consapevolmente il loro percorso professionale futuro. (segue) (Com)