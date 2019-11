Cina-Italia: firmati 12 accordi in occasione della Settimana della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati firmati oggi 12 nuovi accordi di collaborazione che coinvolgono dai cluster tecnologici nazionali nell'ambito delle smart cities o delle fabbriche intelligenti, nuove tecnologie di produzione, manifattura additiva fino a questioni legate ai beni culturali. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, Lorenzo Fioramonti, in un incontro con la stampa a margine della sua visita a Pechino in occasione della decima edizione della Settimana Cina Italia della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione, in programma dal 25 al 29 novembre. "Oggi sicuramente c'è stato un ulteriore impegno in questa direzione. La cosa più interessante di tutto questo è rafforzare la mobilità dei ricercatori, degli scienziati, garantire che se si va da una parte si va dall'altra, che sia possibile farlo in maniera veloce, rapida", ha osservato Fioramonti. (segue) (Cip)