Libia: Haftar incontra funzionari Usa, focus su soluzione politica

- Alti funzionari statunitensi hanno incontrato il 24 novembre il capo dell'Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, per discutere della cessazione delle ostilità, dei modi per attuare una soluzione politica in Libia e dell'interruzione dell'operazione militare a Tripoli. Lo ha riferito oggi il Dipartimento di Stato in una nota. Da aprile, l'Esercito nazionale libico sta cercando di prendere il controllo Tripoli, che è in mano al Governo di accordo nazionale (Gna) riconosciuto a livello internazionale. Haftar e membri della delegazione Usa, composta anche da Victoria Coates, vice consigliere per la sicurezza nazionale in Medio Oriente e Nord Africa, hanno discusso dei "passi per fermare i combattimenti e raggiungere una soluzione politica al conflitto libico". La dichiarazione non ha indicato dove si sarebbe svolto l'incontro. All'incontro ha preso parte anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, il vice segretario aggiunto per gli Affari internazionali del dipartimento dell'Energia, Matthew Zais, e il vice direttore della strategia di UsaAfricom, generale Steven deMilliano. La delegazione Usa ha sottolineato il pieno sostegno alla sovranità e all'integrità territoriale della Libia e ha espresso seria preoccupazione per lo sfruttamento del conflitto da parte della Russia, a scapito del popolo libico. Queste discussioni schiette si basano sui recenti colloqui con funzionari di stanza a Tripoli volti a creare una base comune per raggiungere un cessate il fuoco. Il riferimento, prosegue la nota del dipartimento di Stato, è agli sforzi concreti per affrontare le milizie e gli elementi estremisti e la distribuzione delle risorse a beneficio di tutti i libici. Gli Stati Uniti esortano le parti a cogliere questa opportunità per costruire un futuro sicuro e prospero per la Libia. (Lit)