Venezuela: programma alimentare mondiale chiede 196 milioni di dollari per i migranti venezuelani

- Il Programma alimentare mondiale (Pam) ha reso noto della necessità di donazioni per 196 milioni di dollari per riuscire a soddisfare le necessità alimentari degli oltre 4 milioni di profughi venezuelani, in fuga dalla propria nazione a causa della crisi politica, economica e umanitaria. I 196 milioni di dollari, secondo quanto affermato, andranno ai migranti venezuelani e ai rimpatriati colombiani attraverso operazioni di emergenza umanitaria svolti dal Pam in Colombia ed Ecuador, che hanno ricevuto rispettivamente 1,5 milioni e 385.000 profughi. "Poiché il numero di persone in movimento continua ad aumentare senza sosta, anche i rischi e le vulnerabilità che devono affrontare i migranti non si arrestano", ha affermato il direttore regionale del Pam per l'America Latina e i Caraibi, Miguel Barreto. (segue) (Abu)