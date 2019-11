Cipro: Anastasiades, determinato a raggiungere soluzione positiva ad incontro a Berlino con Akinci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Cipro Nicos Anastasiades ha ribadito la sua "forte volontà e determinazione" per una conclusione positiva del prossimo incontro a tre sulla questione cipriota con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il leader turco-cipriota, Mustafa Akinci, che si svolgerà a Berlino il 25 novembre. "A questo proposito, colgo l'occasione per esprimere il mio sincero apprezzamento alla nostra famiglia del Ppe per il loro costante sostegno ai nostri sforzi per raggiungere una soluzione globale e fattibile sul problema di Cipro", ha affermato il presidente cipriota, parlando alla Congresso del Partito popolare europeo (Ppe) a Zagabria. Anastasiades ha anche chiesto il sostegno della famiglia politica e dell'Unione europea rispetto alle attività condotte dalla Turchia nel Mediterraneo orientale. Rivolgendosi al Congresso, il capo di Stato ha sottolineato che il suo obiettivo "non è altro che raggiungere un accordo che riunirà Cipro, senza garanzie, truppe straniere e dipendenze esterne". (segue) (Res)