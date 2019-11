Italia-Armenia: vicepresidente Lombardia incontra premier Pashinyan, nel 2020 missione con imprese lombarde per avvicinarle a mercato euroasiatico

- In Armenia per le imprese della Lombardia "ci sono interessanti opportunità" e "nel 2020 faremo una missione per avvicinare le aziende lombarde al mercato euroasiatico che genera un mercato importante soprattutto nel settore della costruzione dei macchinari utensili". Lo ha dichiarato il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala durante l'incontro, questa mattina, a Milano, al quale ha partecipato anche il sottosegretario Alan Rizzi con il primo ministro armeno Nikol Pashinyan, il ministro degli Affari esteri Zohrab Mnatsakanyan, il ministro dell'Economia Tigran Khachatryan, alla presenza dell'ambasciatrice della Repubblica d'Armenia in Italia Victoria Bagdassarian e dell'ambasciatore italiano in Armenia Vincenzo Del Monaco. "Il nostro impegno per rendere sempre più efficaci i rapporti con gli altri Paesi - ha spiegato il sottosegretario Rizzi - è costante e mirato a creare opportunità in diversi ambiti. Con l'Armenia, ma, più in generale, con tutti i nostri partner collaboriamo per incrementare l'azione delle nostre aziende all'estero, ma anche per favorire, per esempio, la condivisione di progetti di formazione dei nostri giovani e il dialogo tra le Università". (segue) (Com)