Senegal: a Dakar si celebra Settimana della cucina italiana

- L'ambasciata d’Italia a Dakar ha celebrato per il quarto anno consecutivo la Settimana della cucina italiana nel mondo. A Dakar, città cosmopolita per eccellenza e sede delle principali organizzazioni internazionali regionali e società multinazionali, in questi anni l'offerta di cucina italiana è notevolmente cresciuta. È quanto si legge in un comunicato dell’ambasciata a Dakar. Inizialmente estemporanea, questa offerta si è venuta negli anni progressivamente strutturando: oggi, a Dakar si conta almeno una decina di ristoranti gestiti da esercenti italiani e la qualità dell'offerta è in costante aumento. Fin dal 2016, l'ambasciata si è proposta un ruolo propulsivo in questo processo. Dopo aver investito nella formazione, in collaborazione con la scuola alberghiera della capitale, quest'anno l'ambasciata ha proposto, nella residenza dell’ambasciatore, un concorso fra tre ristoranti italiani di Dakar che hanno dato vita a degli show cooking a carattere regionale. I tre ristoranti rappresentavano rispettivamente l'Emilia Romagna, il Lazio e le Marche. Al termine della serata, culminata con l'offerta di frutta fresca direttamente arrivata dalla Basilicata, i circa 150 invitati, di cui faceva parte anche un selezionato gruppo di giornalisti, blogger, importatori, operatori della grande distribuzione, ha votato direttamente il piatto preferito: ha vinto la proposta dell'Emilia Romagna. Nel corso della settimana, l’ambasciata promuoverà, inoltre, la cucina italiana al grande pubblico diffondendo sulla propria pagina Facebook dei tutorial appositamente realizzati per spiegare le ricette dei piatti serviti in occasione dell’evento in residenza. (Com)