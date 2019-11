Terrorismo: in calo il numero delle vittime nel mondo

- È in calo il numero delle vittime del terrorismo su scala globale, ridottosi di più del 50 per cento rispetto al 2014. In questo modo, il quotidiano “Fankurter Allgemeine Zeitung” riassume l'indice globale del terrorismo 2018 redatto dal centro studi Istituto per l'economia e la pace (Iep) di Sidney in Australia. Secondo il documento, nello scorso anno 15.952 persone sono decedute in tutto il mondo a causa del terrorismo. Rispetto al 2014, “l'anno peggiore di sempre”, si tratta del quarto declino consecutivo. Nel 2017, le vittime dei terroristi nel mondo sono state 25,673. Per quanto riguarda l'Europa, Turchia compresa, le persone uccise in atti di terrorismo sono diminuite da più di 200 nel 2017 a 62 nel 2018. Inoltre, nella classifica dei paesi più colpiti dal terrorismo, la Germania è scesa di cinque posizioni, collocandosi al 44mo posto su 163 Stati. Secondo lo Iep, nel 2018 si sono verificati 19 episodi di terrorismo in Germania, nessuno dei quali con vittime. “Come molti altri Stati dell'Europa occidentale”, si legge sulla “Frankfurter Allgemeine Zeitung” la Germania deve affrontare “una doppia minaccia: da un lato il terrorismo ispirato dallo Stato islamico, diminuito nello scorso scorso e, dall'altro, il crescente pericolo dell'estrema destra”. (Geb)