Sicilia: Castaldo, fronte trasversale contro riforma su vitalizi

- In Sicilia c'è un intero fronte "trasversale tra più partiti, che sta cercando in ogni modo, tramite il presidente Miccichè, di rinviare una riforma che sta riportando i vitalizi regionali allo stesso trattamento previsto a livello nazionale e che, soprattutto, li riavvicina a ciò che accade alle persone normali per le loro pensioni". Lo ha detto il vicepresidente dell'Europarlamento Fabio Massimo Castaldo intervenendo alla trasmissione Tv 'L'Aria che Tira' e aggiungendo che "la Regione Sicilia, di fatto abusando della sua autonomia, sta cercando di procrastinare e propone addirittura di aprire, sulla questione, un tavolo con lo Stato". (segue) (Beb)