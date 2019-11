Thailandia: leader partito Future Forward interdetto dai pubblici uffici

- Il miliardario leader del partito di opposizione democratica thailandese Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, è stato privato dello status di parlamentare oggi, dopo la decisione della Corte Suprema del suo paese di estrometterlo retroattivamente dalle elezioni generali che si sono tenute lo scorso marzo. Il miliardario 40enne è accusato di aver mantenuto il possesso di azioni di una società dei media, V-Luck Media, dopo aver registrato la propria candidatura, in violazione delle norme approvate dalla giunta militare prima del voto. Nei mesi scorsi il diretto interessato aveva respinto l’accusa, affermando di aver ceduto il possesso delle azioni lo scorso 8 gennaio, prima di registrare la propria candidatura alle elezioni. La Commissione elettorale non aveva contestato a Thanathorn la violazione prima delle elezioni, ma aveva invece accettato la sua candidatura, per poi contestare la partecipazione azionaria un mese dopo il voto.Thanathorn, aperto oppositore del ruolo delle Forze armate nella politica nazionale – la Thailandia ha vissuto ben 12 golpe militari dal 1932 – è indagato anche per le sue posizioni pubbliche durante la parentesi dell’ultima giunta militare thailandese. Il leader di Future Forward ha annunciato il 3 aprile di aver ricevuto un mandato di comparizione dalle autorità per rispondere all’accusa di sedizione, depositata a suo carico dall’Esercito: quest’ultimo sostiene che Thanathorn abbia sostenuto le proteste anti-giunta dello scorso anno. Thanathorn rischia già sino a cinque anni di reclusione per aver “caricato informazioni false” online: in un post su Facebook, lo scorso giugno, il leader di Future Forward espresso l’intenzione di porre fine alla “dittatura” della giunta militare, e di ridurre l’influenza delle Forze armate sulla politica.Thanatorn, già vicepresidente del costruttore di ricambi per automobili Thai Summit Group, ha fondato Future Forward nel marzo 2018 assieme al giurista Piyabutr Saengkanokkul, con l’esplicito intento di riformare il sistema monarchico nazionale sul modello delle monarchie costituzionali di Regno Unito e Giappone: un obiettivo che è valso al diretto interessato accuse di vilipendio della Corona. Lo scorso anno, Thanatorn aveva più volte affermato che se il suo partito avesse ottenuto le redini del governo, avrebbe ordinato indagini a carico di tutti gli ufficiali delle Forze armate protagonisti di copi di Stato contro governi civili. La Thailandia ha vissuto dieci colpi di Stato di successo dal 1932, inclusi due dopo il 2006, culminati nella fuga dal paese dei premier Thaksin e Yingluck Shinawatra. Alle elezioni di quest’anno Future Forward ha ottenuto 80 dei 500 seggi alla Camera bassa thailandese, e si è affermato come terza formazione politica del paese.Il parlamento della Thailandia ha effettuato il 5 giugno la votazione per la nomina del nuovo primo ministro del paese, confermando la fiducia al leader della giunta militare al potere dal 32014, Prayuth Chan-ocha. Circa 500 dei 750 membri delle due camere parlamentari riunite hanno votato la fiducia al premier in carica. Il suo unico rivale – il leader del partito Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, ha ricevuto 244 voti. Prayuth dovrebbe formare il nuovo governo entro la fine del mese di giugno, Come capo della giunta militare che ha preso il potere cinque anni fa, l’ex generale ha presieduto alla ripresa della seconda maggiore economia del Sud-est asiatico, ma non è riuscito a ripristinare appieno la fiducia degli investitori stranieri dopo anni di turbolenze politiche. La risicata maggioranza di cui Prayuth gode alla Camera bassa dell’Assemblea nazionale renderà la sua azione di governo assai più complicata, rispetto a quella esercitata negli scorsi cinque anni.Il premier Prayuth si trova ad operare in un’arena a lui poco familiare: un parlamento dove la sua coalizione pro-giunta conta una maggioranza ultra-risicata. Gli equilibri parlamentari emersi dalle elezioni del 24 marzo scorso sono del tutto differenti da quelli goduti dalla giunta dopo il golpe incruento del 2014, quando il parlamento era ridotto a una mera funzione formale. La nuova amministrazione sarà priva di quella che è ormai divenuta nota come “legge del dittatore”. Il premier farà i conti con le dinamiche di coalizione a partire dai prossimi giorni: Prayuth è il candidato di punta per la nomina a primo ministro del prossimo esecutivo, dal momento che il partito pro-giunta Palang Pracharat e le formazioni minori ad esso alleate detengono una risicatissima maggioranza alla Camera bassa; anche la Camera alta, selezionata dalla giunta stessa, prenderà parte alla scelta del premier. L’incognita è però la durata della coalizione: secondo gli osservatori politici, il voto per l’elezione del premier porranno in evidenza la debolezza politica di Prayuth, e molti descrivono il governo di coalizione che sta per nascere come “appeso a un filo”. (Fim)