Ue: Eurostat, in Basilicata tasso più basso mortalità tumore prostata

- La Basilicata è la regione con il tasso più basso in Europa di mortalità per carcinoma alla prostata. Questo secondo i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Nel 2016, sono deceduti per neoplasia maligna della prostata (carcinoma prostatico) 76.900 uomini nell'Unione Europea. Il cancro alla prostata è stata la causa del 3 per cento di tutti i decessi maschili e del 10 per cento di tutti i decessi correlati al cancro maschili. Nel triennio 2014-2016, il tasso di mortalità per carcinoma della prostata si è attestato a 39 decessi per 100mila uomini dell'Ue. Con almeno 60 morti per 100mila abitanti maschi, i tassi più alti sono stati registrati in due regioni ultraperiferiche della Francia: la Martinica (77, dati medi 2013-2015) e Guadalupa (61, dati medi 2013-2015). A seguire, i dati più elevati si sono avuti in Estonia (74), Lettonia (70) e Lituania (61), nelle regioni svedesi Mellersta Norrland (71), Norra Mellansverige (65), Ostra Mellansverige (64) e Vastsverige (62), nella regione danese di Hovedstaden (63), nella regione ultraperiferica portoghese Regiao Autonoma dos Acores (62), nella Vzhodna Slovenija (62) e nella regione centrale della Slovacchia, Stredne Slovensko (60). Al contrario, i più bassi tassi di mortalità per carcinoma della prostata si sono registrati nell'Europa meridionale. Il tasso di mortalità era inferiore a 30 per 100mila abitanti di sesso maschile in 18 regioni d'Italia, tra cui la Basilicata, che con 22,68 casi ogni 100mila abitanti ha registrato il tasso più basso nell'Ue, in cinque regioni in Grecia, quattro regioni in Spagna, tre regioni in Francia, due regioni in Romania e una regione in Bulgaria e Malta. (Beb)