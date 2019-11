Brasile-Cina: Xi Jinping, Pechino perseguirà prosperità comune con Brasilia

- La Cina è pienamente fiduciosa nella cooperazione con il Brasile ed è pronta a raggiungere una prosperità comune con il paese sudamericano. Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso del suo incontro a Brasilia con l'omologo brasiliano, Jair Bolsonaro. Xi, che si trova in Brasile per partecipare al vertice dei capi di Stato dei paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), ha affermato che il consenso sinora raggiunto dalle due parti è stato attivamente implementato. "Al secondo China International Import Expo (Ciie) recentemente concluso, il volume delle transazioni delle imprese brasiliane è cresciuto di 3,6 volte rispetto a quello del primo Ciie dell'anno scorso", ha detto Xi, parlando di "risultati gratificanti". Nella loro veste di maggiori economie emergenti rispettivamente negli emisferi orientale e occidentale, Cina e Brasile condividono ampi interessi comuni, ha evidenziato il leader cinese."La Cina è ottimista sulle prospettive di sviluppo del Brasile e pienamente fiduciosa nella cooperazione bilaterale. Pechino è pronta a condividere esperienze di sviluppo e guadagni con Brasilia, in modo da raggiungere una prosperità comune", ha aggiunto Xi. Il presidente cinese ha espresso la volontà di lavorare con Bolsonaro per guidare la direzione dello sviluppo delle relazioni fra i due paesi. Xi ha inoltre esortato entrambe le parti ad aprire reciprocamente i mercati ed esplorare nuovi canali di approvvigionamento a lungo termine stabili e diretti per i prodotti di base, compresi prodotti agricoli, minerale di ferro e petrolio greggio. "La Cina sostiene le sue imprese a partecipare attivamente alla costruzione di infrastrutture in Brasile per promuovere la connettività", ha detto Xi. Il leader cinese ha invitato entrambe le parti a promuovere la cooperazione in settori quali l'economia digitale, le comunicazioni di prossima generazione, la scienza dei materiali e la biotecnologia, auspicando un altro lancio riuscito del satellite per le risorse terrestri Cina-Brasile nel prossimo futuro.Xi ha inoltre sollecitato entrambe le parti ad ampliare gli scambi culturali e interpersonali e a facilitare gli scambi fra le persone. "La Cina sostiene gli sforzi del governo brasiliano per combattere il disastro nella foresta pluviale amazzonica e ritiene che il Brasile sia in grado di superare questo disastro", ha detto Xi. Il presidente cinese ha poi sottolineato che entrambe le parti dovrebbero lavorare insieme per promuovere scambi a tutto tondo e la cooperazione tra Cina e paesi dell'America Latina, sostenere il multilateralismo, costruire un'economia mondiale aperta e salvaguardare i legittimi diritti di sviluppo e gli interessi dei mercati emergenti. Il presidente cinese ha aggiunto che la Cina supporta il Brasile nell'ospitare il prossimo vertice Brics ed è pronta a collaborare con tutte le parti per rendere il summit un successo. Da parte sua, Bolsonaro ha dichiarato di aver incaricato i dipartimenti governativi competenti di attuare al più presto il consenso raggiunto durante la sua visita di stato in Cina, definendo tale visita un successo.Nel sottolineare che la Cina è un paese importante e il maggiore partner commerciale del Brasile, Bolsonaro ha affermato che il popolo brasiliano nutre ammirazione, rispetto e sentimenti amichevoli nei confronti del popolo cinese e che la cooperazione Brasile-Cina vanta un significato crescente per il futuro sviluppo del Brasile. "Le economie di Brasile e Cina sono altamente complementari e le aree di cooperazione continuano ad espandersi", ha detto Bolsonaro, aggiungendo che il suo paese accoglie con favore gli investimenti cinesi in Brasile e una più forte cooperazione nella costruzione di infrastrutture, minerale di ferro e nel settore energetico, inclusi petrolio e gas. La parte brasiliana apprezza le importanti opportunità offerte dall'apertura della Cina al suo mercato, ha detto il leader brasiliano, esprimendo la speranza di espandere il commercio bilaterale e promuovere l'esportazione di più prodotti agricoli brasiliani in Cina.Il Brasile è anche pronto ad offrire condizioni favorevoli alle imprese e ai prodotti cinesi per entrare nel paese, e Brasilia intende facilitare gli scambi culturali e fra le persone. Bolsonaro ha ringraziato la Cina per il sostegno alla sovranità del paese sulla questione della foresta pluviale amazzonica ed ha espresso la sua disponibilità a cooperare con la Cina per la conservazione della biodiversità. Il Brasile è grato per la fiducia e l'amicizia della Cina, ha affermato Bolsonaro, aggiungendo che da una prospettiva a lungo termine, il Brasile attribuisce importanza al rafforzamento della cooperazione con la Cina in una vasta gamma di aree, in modo da approfondire la loro tradizionale amicizia e avvantaggiare i due popoli. (Brb)