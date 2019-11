Brasile-Cina: presidenti Bolsonaro e Xi firmano accordi su politica, commercio e salute

- I presidenti di Brasile, Jair Bolsonaro, e Cina, Xi Jinping, hanno firmato oggi, 13 novembre, una serie di accordi e protocolli d'intesa nell'ambito di settori come l'economia, il commercio, l'agricoltura, la sicurezza sanitaria, i trasporti, la salute e la cultura. La firma è avvenuta nel corso di un incontro bilaterale tra i due presidenti, a margine dell'undicesimo vertice dei capi di stato dei paesi che compongono il blocco di economie emergenti, in programma a Brasilia oggi 13 e domani 14 novembre. In una dichiarazione alla stampa al termine della riunione, Bolsonaro ha affermato che il governo e le imprese brasiliane vogliono espandere e diversificare gli scambi commerciali con la Cina. "Gli accordi firmati oggi rinforzano la relazione bilaterale in molte aree", ha detto. (segue) (Brb)