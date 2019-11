Germania: ministro Economia Altmaier, annuncio Tesla è apprezzamento per il paese

- L'annuncio della costruzione di un impianto a Grueneheide presso Brelino per la fabricazione di auto elettriche e delle relative batterie dato da Tesla è segno “dell'apprezzamento della Germania come paese dove investire”. È quanto affermato oggi dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Inoltre, Altmaier ha dichiarato che, con la scelta di Tesla, “la Germania ha prevalso sulla concorrenza di altri paese”. L'impianto dell'azienda di Elon Musk presso Berlino segna poi “un traguardo per l'espansione dell'elettromobilità” e la Germania ha “l'opportunità di divenire un centro mondiale per la produzione di batterie per auto elettriche”. Infine, Altmaier ha osservato che “non si è discusso di sussidi con Tesla”. (Geb)