Germania: tra gennaio e ottobre, approvate esportazioni militari per 7,42 miliardi di euro

- Tra gennaio e ottobre scorso, il governo tedesco ha approvato esportazioni militari per un valore di 7,42 miliardi di euro, cifra prossima al massimo storico dei 7,86 miliardi di euro raggiunto nel 2015. È quanto si apprende dalla risposta del ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco a un'interrogazione parlamentare presentata dalla vicecapogruppo di La Sinistra al Bundestag, Sevim Dagdelen. Come riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”, dal primo gennaio al 31 ottobre, il governo federale ha rilasciato 268 licenze individuali per esportazioni di armi da guerra per un valore di 2,33 miliardi di euro e 9.590 licenze per altri equipaggiamenti militari per un valore di 5,09 miliardi di euro. Sono state invece respinte 56 richieste di vendita all'estero di materiali per la difesa, dal valore totale di 15,7 milioni di euro. (Geb)