Ungheria-Serbia: ministro Knezevic a Budapest per seduta Commissione cooperazione economica

- Il ministro dell'Economia della Serbia, Goran Knezevic, è oggi a Budapest per prendere parte alla seduta della Commissione congiunta Belgrado-Budapest per la cooperazione economica. Secondo quanto riporta la stampa serba, il ministro presiede la seduta insieme al ministro ungherese per gli Affari esteri ed il Commercio, Peter Szijjarto. (Seb)