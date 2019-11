Ue-Uzbekistan: buoni progressi verso nuovo accordo rafforzato

- Il Consiglio di cooperazione tra l'Unione europea e l'Uzbekistan ha preso atto dei buoni progressi nei negoziati per un nuovo Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione tra l'Ue e l'Uzbekistan, avviato nel novembre 2018, che approfondirà ulteriormente le relazioni bilaterali e sosterrà l'ambizioso programma di riforme in corso in Uzbekistan. Ad oggi si sono svolti tre round di negoziazione formali, con un quarto round che si terrà a dicembre 2019. Lo si apprende da una nota stampa diramata dal Servizio europeo per l'azione esterna in merito alla quindicesima riunione del Consiglio di cooperazione tra l'Unione europea e l'Uzbekistan, che si è tenuta ieri pomeriggio a Bruxelles, presieduta dal ministro degli Affari esteri finlandese, Pekka Haavisto, a nome dell'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini. La delegazione dell'Uzbekistan era guidata dal ministro degli Affari esteri della Repubblica di Uzbekistan, Abdulaziz Kamilov. (segue) (Beb)