Israele: Gantz apre al “compromesso" per formare un governo di unità nazionale

- Il Partito Blu e bianco è disposto a prendere in considerazione la possibilità di “scendere a compromessi” per formare un governo di unità nazionale in Israele al fianco dei partiti Likud e Yisrael Beytenu. Lo ha detto oggi il leader della formazione politica israeliana della maggioranza, Benny Gantz, rivolgendosi ai membri del partito della Knesset. Sabato scorso, il presidente di Yisrael Beytenu, l’ex ministro della Difesa Avigdor Liberman, si era detto disposto a formare un “governo di minoranza” guidato da un “candidato disposto scendere a compromessi” pur di evitare un ritorno alle urne. "Mi congratulo per questa iniziativa volta a prevenire elezioni non necessarie e costose per la terza volta in un anno", ha affermato oggi Gantz, citato dal quotidiano “Times of Israel”. “Prenderemo in considerazione i compromessi che saranno in linea con la nostra visione del mondo e che serviranno lo Stato di Israele", ha aggiunto il politico e generale in congedo israeliano. "Vogliamo lavorare per un vasto governo che esprima la volontà della maggioranza", ha detto Gantz, invitando il premier e leader del Likud Netanyahu ad avviare “negoziati diretti, sinceri e onesti”. Nel frattempo Liberman ha reso noto Yisrael Beytenu è disposto anche a garantire un appoggio esterno a un eventuale governo di unità nazionale formato da Likud-Yisrael Beytenu, a patto che questi due partiti concordino un programma e delle linee guide precise. Sono ormai quasi 20 giorni da quando il capo dello Stato israeliano, Reuven Rivlin, ha affidato a Gantz il mandato esplorativo per formare il governo, dopo il fallimento di Netanyahu. Dopo il voto del 17 settembre, infatti, Rivlin aveva affidato a Netanyahu l’incarico di formare il governo. Tuttavia, il premier uscente non era riuscito a trovare un’intesa per formare il governo. Gantz avrà tempo fino al 20 novembre, altrimenti il paese potrebbe andare per la terza volta alle urne in meno di un anno. (Res)