Iraq: Zingaretti, vicini a nostri militari feriti, orgogliosi loro impegno per pace nel mondo

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, scrive su Twitter "vicini ai nostri militari feriti in Iraq. Orgogliosi del loro impegno per la pace nel mondo". Cinque militari italiani sono rimasti feriti oggi alle 12 ora locale (le 10 in Italia) nell'esplosione di un ordigno artigianale detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali in Iraq nell’area di Kirkuk, nella parte settentrionale dell’Iraq. Il team stava svolgendo attività di "mentoring and training" a beneficio delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta a Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell'Iraq e del Levante. I cinque militari coinvolti dall'esplosione sono stati prontamente soccorsi, evacuati con elicotteri Usa facenti parte della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico e trasportati in un ospedale "Role 3" dove stanno ricevendo le cure del caso. Si tratta in particolare di due incursori del Nono Reggimento d'assalto paracadutisti "Col Moschin" (Esercito) e tre del Gruppo Operativo Incursori (Marina). Tre dei cinque militari versano in condizioni gravi ma non sarebbero in pericolo di vita. (Rin)