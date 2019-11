Ue: Di Maio, nessuna forza parlamentare italiana vuole uscire dall’euro o dall’Unione

- L’intera classe politica italiana rappresentata in Parlamento conviene sul fatto che l’Unione europea (Ue) vada migliorata, ma che si debba comunque restare all’interno della cornice europea. Lo ha detto oggi a Berlino il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una conferenza stampa congiunta con l’omologo tedesco, Heiko Maas, in occasione delle celebrazioni dei 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. “Nessuno Stato membro sarà mai soddisfatto pianamente dell’Ue: tutti vogliono migliorarla e tra questi paesi c’è l’Italia. Vogliamo un’Unione europea più forte e posso assicurare che in questo momento in Italia non c’è una sola forza politica in Parlamento che chieda di uscire dall’euro o dall’Ue”, ha detto Di Maio. Il titolare della Farnesina ha sottolineato anche l’importanza che sta acquisendo il Parlamento europeo “ad esempio nella formazione della Commissione europea”. Secondo Di Maio, inoltre, nessuno Stato membro oggi è in grado da solo di misurarsi con le sfide globali. “Auspichiamo che l’Ue possa essere in futuro ancora più forte per affrontare grandi sfide economiche, sociali e politiche”, ha concluso il ministro degli Esteri.(Geb)