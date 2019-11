Legge Bilancio: fonti Ue, previsioni non saranno buone, ma verso Italia clima positivo

- Le previsioni economiche d'autunno relative all'Italia non saranno molto buone, ma l'umore tra i ministri dell'Economia della zona euro nei confronti del secondo governo di Giuseppe Conte è più positivo rispetto a quello verso il precedente esecutivo. Questo a quanto si apprende a Bruxelles. Le previsioni economiche, che verranno diffuse giovedì, non saranno molto buone, anche se non dovrebbero prevedere recessioni o crisi. In sede di Eurogruppo, però, tra i ministri delle Finanze della zona euro c'è, nei confronti del governo M5s-Pd, un clima molto più positivo rispetto a quello che c'era verso l'esecutivo targato M5s e Lega. Nonostante questo, però, non si può dire ora come i ministri reagiranno al documento programmatico di bilancio dell'Italia anche perché prima bisogna che ci sia un'opinione della Commissione europea. (Beb)