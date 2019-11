Argentina-Italia: al via a Buenos Aires ciclo di iniziative su Leonardo Da Vinci

- Ha preso il via oggi a Buenos Aires un ciclo di tre eventi dedicato al genio di Leonardo Da Vinci, organizzato a cinquecento anni dalla sua morte. Organizzata dall'Ambasciata italiana nell'ambito del programma "In-genio" - che punta a valorizzare il ruolo della presenza italiana in Argentina dalla scienza all'arte, dal giornalismo all'innovazione, dall'università all'industria - l'iniziativa è stata aperta con una conferenza dedicata all'attività di Leonardo nel campo della medicina presso l'omonima facoltà dell'Università di Buenos Aires (Uba). "Abbiamo deciso di organizzare questo evento nella prestigiosa facoltà di Medicina della Uba per introdurci nell'eredità lasciata da Leonardo in questo campo", ha dichiarato nel suo discorso di benvenuto l'ambasciatore Giuseppe Manzo. "Leonardo ha rivoluzionato la sua epoca, è stato un genio trasversale non solo tra le diverse discipline, ma anche attraverso le barriere del tempo", ha aggiunto Manzo. (segue) (Abu)