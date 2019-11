Moldova: Dodon, necessaria visita premier Sandu a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, ha sottolineato la necessità che la premier Maia Sandu si rechi necessariamente in visita a Mosca, al fine di riprendere completamente i rapporti con la Federazione Russa e dimostrare che la coalizione è equilibrata. In un’intervista all'emittente televisiva moldava "Ntv", Dodon ha ricordato la sua recente visita a Bruxelles e ribadito che la cooperazione tra i governi di Mosca e Chisinau è migliorata. "Sapete che fino all'8 giugno il governo di Pavel Filip era categoricamente contrario, vietando ai funzionari statali di recarsi in Russia. Sono già stati apportati cambiamenti in questo senso. Già il ministro degli Esteri della Molodova e quello dell'Economia, ma anche il vice primo ministro si sono recati a Mosca. Ma la domanda principale rimane quando andrà il primo ministro. Sono attualmente in discussione due possibili termini. Si parla della seconda metà di novembre”, ha spiegato Dodon. “Penso – ha aggiunto - che sia corretto, perché anch'io sono andato a Bruxelles. Deve esserci un equilibrio, e questa è stata la base della coalizione. Non siamo contrari all'accordo di associazione, ma la leadership deve rivolgersi anche ai nostri partner orientali”. Secondo il capo dello Stato, “c’è bisogno di una politica estera equilibrata”. Il presidente moldavo si è detto “deluso” dal fatto che Sandu si sia rifiutata di partecipare alla riunione dei primi ministri dei paesi della Csi, che si è tenuta di recente a Mosca. Recentemente Sandu ha dichiarato che dopo il secondo scrutinio delle elezioni locali potrebbe recarsi in visita ufficiale in Russia. Moc(Moc)