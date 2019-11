Giappone: premier Abe chiede misure di stimolo per ricostruzione e post-Olimpiadi

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, chiederà al suo esecutivo di studiare misure di stimolo per sostenere l’economia colpita da una serie di recenti disastri naturali, e per sostenere la crescita oltre le Olimpiadi estive di Tokyo in programma il prossimo anno. Abe spera che una iniezione di spesa possa bilanciare gli effetti delle tensioni commerciali e dell’insicurezza economica su scala globale. Una priorità del governo sarà la ricostruzione delle aree colpite dal supertifone Hagibis, abbattutosi sul Giappone centrale questo mese. Tra le proposte figura anche il rafforzamento dell’intero sistema di dighe, argini, chiuse e altri sistemi di controllo degli allagamenti.Il bilancio dello Stato giapponese ha superato per la prima volta i 100mila miliardi di yen (918 miliardi di dollari) nell’anno fiscale 2019, raggiungendo la cifra senza precedenti di 101.500 miliardi di yen per effetto delle misure di stimolo tese a bilanciare l’aumento della tassa sui consumi, scattata all’inizio di questo mese. Il bilancio del prossimo anno fiscale si manterrà sopra la soglia dei 100mila miliardi, per effetto del continuo aumento dei costi associati alle misure di welfare. Il governo si prepara in particolare a rilanciare un piano da 7mila miliardi di yen per preparare le infrastrutture nazionali ai disastri naturali; Tokyo intende allargare il piano per includervi assistenza e compensazione agli agricoltori cui i tifoni abbiano causato danni superiori a 100 milioni di yen, e sussidi a piccole aziende e attività commerciali.La Banca del Giappone (Boj) inizierà a concedere prestiti sotto forma di quote di Etf (exchange traded funds) a mediatori finanziari sin dalla prossima estate, nel tentativo di reimmettere nel mercato parte della liquidità sottratta dal massiccio programma di quantitative easing, che ha visto la Boj agire come attore di mercato dominante. La banca ha iniziato a valutare i prestiti di Etf sin dallo scorso aprile, per dare sostenibilità ai suoi piani di acquisto degli asset, fortemente distorsivi del mercato per effetto della loro vastità. Lo scorso marzo lo stock di Etf detenuto dalla Boj ammontava a ben 28.900 miliardi di yen (266 miliardi di dollari), pari a quasi l’80 per cento dell’intero mercato degli Etf giapponese. Già il prossimo anno la banca centrale supererà il Fondo pubblico d’investimento previdenziale come principale detentore di azioni quotate sulla borsa di Tokyo.Oltra a migliorare l’ambiente di trading per gli investitori retail, la decisione della Boj di reimmettere liquidità renderebbe più semplice per la Boj effettuare gli acquisti di Etf, e ammortizzerebbe parte dei costi di transizione. I mediatori potrebbero prendere in prestito Etf dalla banca centrale e rigirarli alla banca tramite operazioni di short selling. Le società di mediazione e i trader ad alta frequenza hanno costante bisogno di un inventario di Etf a disposizione per assicurarsi che gli investitori retail possano effettuare acquisti e vendite. Il rischio di fluttuazione dei prezzi limita però la quantità di Etf detenibile da tali categorie di attori del mercato, complicando gli ordini di grande portata. La possibilità di prendere a prestito Etf dalla banca centrale potrebbe offrire una soluzione a tale ordine di problematiche.Il Partito liberaldemocratico (Ldp) del primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, proporrà l’introduzione di sgravi fiscali per incentivare l’impiego dei capitali inattivi del paese in fusioni e acquisizioni, così da alimentare la crescita e il rinnovo economico del paese. “L’innovazione non può accadere presso aziende che continuano ad accumulare capitale”, ha dichiarato Akira Amari, nuovo responsabile delle politiche fiscali dell’Ldp, riferendosi a una delle attitudini culturali del mondo imprenditoriale giapponese che Tokyo tenta da anni di mutare. I capitali accumulati dalle aziende giapponesi, e non reimpegnati in investimenti o beni strumentali, hanno raggiunto quota 463mila miliardi di yen (4.300 miliardi di dollari) nell’anno fiscale 2018, in aumento per il settimo anno consecutivo.Tale tendenza è una delle ragioni della scarsa redditività del capitale azionario (roe, return on equity) delle aziende giapponesi rispetto a quelle statunitensi. Il piano studiato da Amari prevede l’introduzione di un credito fiscale per incoraggiare le aziende a investire il reddito accumulato in nuove attività. L’Ldp vuole anche tentare di incentivare gli investimenti in altre aziende e startup che offrano nuove tecnologie e modelli di business. L’idea, ha spiegato Amari, è di far sì che “le grandi aziende che peccano di spirito innovativo possano crescere con rinnovato vigore, come startup”. La proposta verrà inclusa nei piani di riforma fiscale per il prossimo anno fiscale, che inizierà ad aprile 2020. (Git)