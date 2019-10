Ungheria: presidente parlamento, in Europa scontro tra campioni e distruttori d'identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella politica, nell'economia e nella cultura europee è in corso "una lotta tra i distruttori e i campioni dell'identità". E' quello che ha dichiarato il presidente del parlamento ungherese, Laszlo Kover, parlando oggi a una conferenza per il 75mo anniversario del movimento cristiano democratico in Ungheria. Lo riporta l'agenzia di stampa "Mti". Il presidente dell'Assemblea nazionale sottolinea che l'Ungheria è messa al riparo da una legge suprema che assicura la possibilità di autodifesa contro quelli che chiama "attacchi di civiltà". "Nessun'altra costituzione in Europa ha fondamenta cristiane più profonde, un carattere nazionale più forte o un approccio alla tutela della famiglia più moderno", ha dichiarato Kover. Peter Harrach, capogruppo del Partito popolare cristiano democratico (Kdnp), che governa assieme a Fidesz, ha aggiunto che serve "grande coraggio" per essere cristiani in politica. "La parola contiene un obbligo da mantenere", ha dichiarato, denunciando gli attacchi che i politici di orientamento cristiano subiscono. (Pav)