Giappone: nuovo scandalo corruttivo, si dimette ministro Giustizia Kawai

- Il ministro della Giustizia del Giappone, Katsuyuki Kawai, ha rassegnato le dimissioni oggi, 31 ottobre, in risposta alle indiscrezioni di stampa riguardo violazioni delle norme elettorali da parte sua e della moglie. Il 56enne Kawai ha lasciato poco più di un mese dopo l’inizio del suo primo incarico ministeriale, e meno di una settimana dopo le dimissioni di un altro ministro del governo Abe, il titolare del dicastero del Commercio, Isshu Sugawara, accusato di utilizzo improprio di fondi ministeriali. La moglie di Kawai, Anri Kawai, che ha conquistato un seggio alla Camera alta alle elezioni dello scorso luglio, è sospettata di aver pagato a membri della sua campagna elettorale compensi giornalisti superiori ai limiti di legge: 13 annunciatrici elettorali sarebbero state pagate 30mila yen (276 dollari) al giorno, il doppio rispetto al limite di legge; per tale ragione, i pagamenti potrebbero essere considerati, in punta di diritto, alla stregua di tentativi di corruzione.Secondo le indiscrezioni di stampa, il ministro Kawai sarebbe accusato invece di aver promosso la propria candidatura distribuendo prodotti ortofrutticoli agli elettori della sua circoscrizione. L’uscita di scena di Kawai sferra un colpo durissimo al primo ministro Shinzo Abe, che si trova improvvisamente a gestire una grave crisi. Pur rassegnando le dimissioni, Kawai ha respinto ogni addebito: “Né io né mia moglie sappiamo nulla (delle presunte irregolarità)”, ha dichiarato l’ormai ex ministro, aggiungendo che le sue dimissioni rappresentano una “assunzione di responsabilità per l’insorgere di una situazione che potrebbe minare la fiducia pubblica nel diritto”.Il ministro del Commercio del Giappone, Isshu Sugawara, ha rassegnato le dimissioni la scorsa settimana, in risposta alle indiscrezioni secondo cui il suo ufficio avrebbe versato denaro e inviato doni a suoi sostenitori politici in violazione delle norme elettorali. Le improvvise dimissioni di Sugawara giungono appena un mese dopo il rimpasto di governo effettuato dal primo ministro Shinz Abe, e a seguito delle pressioni politiche esercitate per giorni dalle opposizioni parlamentari. Abe ha già annunciato di aver accettato le dimissioni di Sugawara; Hiroshi Kajiyama, ex ministro incaricato della rivitalizzazione economica, assumerà la guida del dicastero del Commercio. “La responsabilità è mia, per aver nominato Sugawara”, ha detto il primo ministro. Sugawara è il nono ministro a rassegnare le dimissioni dopo il ritorno di Abe al potere, nel 2012.Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha rinnovato a settembre la sua squadra di governo, introducendo 13 nuovi ministri, inclusi due figure di peso del Partito liberaldemocratico (Ldp), e promuovendo ministro a sorpresa il 38enne Shinjiro Koizumi, giovane politico dal forte consenso elettorale che pare indirizzato verso la futura leadership del conservatorismo giapponese. L’obiettivo del primo ministro giapponese sembra essere quello di consolidare e rafforzare il consenso goduto dall’esecutivo, e di prepararlo a sfide come l’aumento della tassazione sui consumi, scattato il 1° ottobre, e l’ambizioso quanto arduo obiettivo di riformare la Costituzione post-bellica. La decisione del premier di sostituire ben 17 dei 19 ministri del governo è giunta dopo la vittoria conseguita dall’Ldp, di cui è presidente, e dalla formazione alleata, il nuovo partito Komeito, alle elezioni per la Camera alta tenute questa estate.La nuova squadra di governo mantiene un paio di volti noti: restano il vicepremier e ministro delle Finanze, Taro Aso, e il segretario capo di Gabinetto, Yoshihide Suga, che hanno accompagnato Abe come collaboratori di primissimo piano sin dal suo ritorno al potere, nel 2012. Il ministro degli Esteri, Taro Kono, assumerà la guida del dicastero della Difesa. Kono verrà sostituito agli Esteri dall’attuale ministro per la rivitalizzazione economica, Toshimitsu Motegi. Il ministro del Commercio, Hiroshige Seko, è stato nominato da Abe segretario generale del Partito liberaldemocratico (Ldp) alla Camera alta della Dieta. Un esponente del partito Komeito, Kazuyoshi Akaba, sostituirà Keiichi Ishii come ministro delle Infrastrutture, dei trasporti e del turismo. Il ministero degli Esteri e della Giustizia sono andati a due figure vicinissime al premier: Koichi Haguida, già segretario generale esecutivo facente funzioni del Partito liberaldemocratico; e Katsuyuki Kawai, consigliere speciale per gli affari esteri del primo ministro.La nomina che ha destato maggiore attenzione, però, è stata quella a ministro dell’Ambiente del già citato Koizumi, atipica data l’esperienza ancora scarsa del 38enne nelle istituzioni. Non a caso, la nomina fa del figlio dell’ex premier giapponese il ministro di governo maschio più giovane nella storia post-bellica del Giappone. Nell’arco del mese scorso, l’astro nascente del partito conservatore giapponese ha guadagnato grande notorietà mediatica annunciando di fronte alle telecamere il suo fidanzamento ufficiale con Christel Takigawa, personalità televisiva franco-giapponese che ha fatto da ambasciatrice per la candidatura di Tokyo alle Olimpiadi estive 2020, introducendo al pubblico internazionale il concetto giapponese di ospitalità (“omotenashi”).Un contributo di grandissimo peso alla fulminea ascesa politica di Koizumi è giunta lo scorso 10 agosto dal braccio di Abe ed eminenza grigia del Partito liberaldemocratico, il segretario capo di gabinetto Yoshihide Suga. Interpellato dai giornalisti se il 38enne disponga delle qualità per succedere un giorno ad Abe, nella veste di primo ministro, Suga ha risposto positivamente: “Se fosse disposto a farlo, non avrei nulla da obiettare”, ha dichiarato il veterano dell’Ldp. Il “pedigree” politico di Koizumi è di grande spessore: il giovane ministro è infatti figlio dell’ex premier Junichiro Koizumi; il 38enne è noto per le sue doti di oratore, e i sondaggi lo fotografano costantemente come una delle figure più gettonate dall’elettorato conservatore per la successione all’attuale primo ministro.Per il momento, però, la figura di Koizumi poggia più sulla popolarità e l’immagine mediatica, che sull’esperienza e i risultati concreti. Ad oggi il giovane ministro conservatore si è candidato con successo a quattro elezioni parlamentari: poche, in un ambiente che attribuisce grande valore anzitutto all’esperienza. Una delle principali agende promosse da Koizumi nella veste di parlamentare – riformare la legislatura all’insegna della produttività entro la fine dell’era Heisei, conclusasi con l’abdicazione dell’imperatore Akihito lo scorso aprile – resta ad oggi perlopiù disattesa. Il politico 38enne ha ottenuto successi solo marginali anche nella promozione di riforme dell’agricoltura e della previdenza.Koizumi ha anche un record controverso come portavoce della linea ufficiale del suo partito: ha criticato in diverse occasioni il governo in carica, e alle elezioni per il rinnovo della presidenza dell’Ldp ha votato per l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba, anziché per il premier Abe, sia nel 2012 che nel 2018. Durante la campagna elettorale in vista delle elezioni per il rinnovo della Camera alta, lo scorso luglio, Koizumi ha tenuto comizi in favore di alcuni candidati del suo partito, ma le prestazioni oratorie di Abe e di Suga sono state giudicate più convincenti. La decisione di accettare l’incarico di ministro dell’Ambiente, nonostante la precedente riluttanza ad unirsi all’esecutivo di Abe, sarebbe originata in parte proprio dalla volontà di riparare la propria reputazione, un po’ appannata dall’ultima campagna elettorale.Il segretario generale del Partito liberaldemocratico, Toshihiro Nikai, ha descritto Koizumi come un deputato attivo e promettente durante una conferenza stampa il mese scorso, ma ha anche aggiunto che questi non riceverà alcun trattamento di favore: “La giovinezza non dovrebbe essere l’unico asset”, ha detto Nikai. La nomina a ministro dell’Ambiente di Koizumi, apparentemente voluta da Abe, sarebbe dettata dalla volontà di sfruttare la dote di consenso portata dal giovane politico conservatore, ma anche di verificarne le concrete capacità in una posizione di grande responsabilità: segnale, questo, che Abe e l’Ldp starebbero valutando seriamente Koizumi come possibile volto della prossima generazione di conservatori giapponesi, a patto superi indenne la prova prematura dell’incarico ministeriale. (Git)