Brasile-Arabia Saudita: Bolsonaro firma accordi su difesa, investimenti ed export

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha firmato oggi, 30 ottobre, una serie di accordi di cooperazione con l'Arabia Saudita. La firma è avvenuta al termine di una riunione con il sovrano saudita, Salman Bin Abdulaziz al Saud, nel corso dell'ultimo giorno di visita ufficiale in Arabia Saudita. Durante la cerimonia Bolsonaro ha sottolineato che il Brasile rappresenta "un mare di opportunità" per quello che ha da offrire agli investitori. "Credo che nessun paese al mondo abbia quello che abbiamo noi: uno dei migliori terreni agricoli al mondo in grado di garantirvi la sicurezza alimentare. Anche per quanto riguarda la carne, abbiamo un enorme mercato, sempre più i nostri produttori ottengono certificazioni sanitarie internazionali", ha affermato. Il presidente ha anche messo in evidenza i bassi tassi di interesse e inflazione, la disoccupazione in calo i benefici della recente approvazione della riforma delle pensioni. (segue) (Brb)