Usa: Fed abbassa tassi di interesse per la terza volta in un anno

- La Federal Reserve (Fed) ha tagliato i tassi di interesse per la terza volta quest'anno. Nel documento rilasciato dal Federal open market committe, il Comitato federale del mercato aperto (Fomc), l'obiettivo per il tasso dei fondi federali è fissato tra l'1,5 e l'1,75 per cento, minimizzando le aspettative di ulteriori tagli. "Riteniamo che l'attuale posizione della politica monetaria rischia di rimanere appropriata fintanto che le informazioni in arrivo sull'economia rimangono sostanzialmente coerenti con le nostre prospettive", ha dichiarato Jerome Powell, presidente della Banca centrale statunitense in una conferenza stampa. I rischi relativi al commercio globale, così come alla prospettiva che il Regno Unito uscisse dall'Unione Europea, si sono mossi in una "direzione positiva" dall'ultima riunione della Fed, ha detto Powell, aggiungendo che l'economia statunitense è rimasta resistente. Complessivamente la Fed ha ridotto il costo del denaro di 75 punti percentuali, con tagli da un quarto di punto a luglio, settembre e ottobre. (Was)