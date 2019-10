Argentina-Messico: presidente eletto Fernandez incontra venerdì Lopez Obrador, focus su scenario regionale

- Il presidente eletto dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha confermato che viaggerà venerdì in Messico dove terrà un incontro con il presidente Andres Manuel Lopez Obrador. Al centro dei colloqui, riferisce il quotidiano "Infobae", lo scenario regionale e la cooperazione tra i due paesi. Si tratta del primo viaggio all'estero come presidente eletto del leader peronista e rappresenta un chiaro segnale dell'orientamento politico che verrà intrapreso a livello regionale. La visita in Messico durerà 48 ore ed interrompe la tradizione che vuole che il primo paese ad essere visitato sia il Brasile, il principale socio commerciale dell'Argentina. Fernandez in questo senso ha deciso di privilegiare la relazione con un presidente di un paese altrettanto influente ma che manifesta un orientamento affine in materia sia di politica economica (avversione al neoliberismo) che di politica estera e regionale (non ingerenza sul Venezuela in primis). La trasferta sarebbe stata messa a punto a Buenos Aires nel corso di una visita in Argentina del sottosegretario agli esteri messicano, Maximiliano Reyes Zuniga. (segue) (Abu)