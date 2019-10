Egitto: il paese è il secondo cliente dell'industria della difesa tedesca nel 2019

- Nel 2019, dopo l'Ungheria, l'Egitto è il secondo mercato di sbocco delle esportazioni militari della Germania con il governo federale che, al 30 settembre scorso, ha approvato vendite per 802 milioni di euro. “Ogni singolo caso è valutato attentamente ed è per tale motivo che la politica dell'esecutivo è ora tanto restrittiva”, ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, al termine dell'incontro che ha avuto oggi al Cairo con il presidente e il suo omologo dell'Egitto, rispettivamente Abdel Fatah al Sisi e Sameh Shoukry. Come ricorda il quotidiano “Die Welt”, la questione delle esportazioni di materiale bellico tedesco all'Egitto è controversa. Il paese è infatti parte della coalizione che, guidata dall'Arabia Saudita, combatte al fianco del legittimo governo dello Yemen contro i ribelli sciiti Houthi, appoggiati dall'Iran. Nel patto tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD), sui cui si fonda la Grande coalizione al governo in Germania dal 14 marzo 2018, è previsto l'embargo totale sulle vendite di armi ai paesi “direttamente coinvolti” nella guerra in Yemen. Tuttavia, le Forze armate egiziane “non forniscono informazioni” sul loro ruolo nel conflitto, così da poter di fatto aggirare il veto sulle vendite di armi tedesche. Sulla questione, il governo federale è tornato con la linee guida sulle esportazioni militari recentemente approvate. Nel relativo documento si afferma: “Il rispetto dei diritti umani nel paese della commessa e di destinazione finale ha un peso speciale nelle decisioni sulle esportazioni di armi da guerra e altri armamenti”. (Geb)