Libano: manifestanti proseguono i sit-in in diverse parti del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le proteste nelle città libanesi per chiedere il rovesciamento del governo e della classe politica dominante. I manifestanti hanno bloccato le strade e i tentativi delle autorità di liberarle hanno causato alcuni feriti. Nonostante le forti piogge in tutto il Libano, molti hanno continuato a protestare, in particolare nella piazza Riad al Solh e al Shuhada nel centro di Beirut, nella piazza al Nour nella città settentrionale di Tripoli, e nelle città di Sidone e Tiro (sud) e Baalbek nella Valle della Bekaa. Alcuni hanno anche continuato a partecipare ai sit-in in diverse città fino a notte fonda. I manifestanti hanno risposto agli appelli lanciati sui social media per bloccare le strade attraverso il parcheggio di auto nel mezzo delle carreggiate. A Sidone, tre persone sono rimaste ferite in uno scontro tra forze di sicurezza e manifestanti mentre gli agenti hanno tentato di aprire la strada all'ingresso della città. (Lib)