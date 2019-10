Cina: Commissione sviluppo e riforma, spingere per miglioramento ambiente commerciale

- Il miglioramento del contesto imprenditoriale è un'importante garanzia per un'ulteriore apertura al mondo esterno e lo sviluppo di un'economia aperta a un livello più elevato. Lo ha affermato Lin Nianxiu, vicecapo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, durante una riunione che si è tenuta ieri a Pechino. "Un ambiente di business orientato al mercato, globale e basato sul diritto è di grande importanza per migliorare la vitalità delle entità di mercato, migliorare la capacità di governo e promuovere un più alto livello di apertura", ha detto il funzionario. Lin ha inoltre sottolineato la necessità di costruire un meccanismo coordinato, efficiente e di co-governance, stabilire e migliorare regole di mercato eque, aperte e trasparenti, fornire servizi pubblici uguali, convenienti, efficienti e intelligenti. (Cip)