Expo 2020 Dubai: Briganti, per Lazio sarà grande occasione, ci faremo trovare pronti

- "La Regione Lazio crede fortemente nell'Expo 2020 che potrà essere una grande opportunità per il sistema Paese". Lo ha affermato il responsabile Expo 2020 per la Regione Lazio, Quirino Briganti, in occasione del convegno "Verso Expo 2020 Dubai. Le eccellenze del sistema universitario e dei centri di ricerca del Lazio per un futuro sostenibile", tenutosi questa mattina all'università La Sapienza di Roma. "Per questo - ha aggiunto - abbiamo predisposto una serie di iniziative per prepararci, collaborando non solo con il mondo della ricerca ma anche con il mondo dell'industria, per arrivare a una missione di sistema prima dell'Expo". Nel suo intervento Briganti ha voluto ricordare che oltre "25 milioni di persone visiteranno l'Expo" e che il tema di questa edizione, Connettere menti per costruire futuro, "offre grandi opportunità". Per questo nelle prossime settimane "cercheremo di meglio declinare il motto della Regione ad Expo, ovvero Cultura è innovazione. Le sfide del Lazio per un futuro sostenibile. Vogliamo farci trovare pronti per questo appuntamento perché la nostra è una regione che ha scommesso molto sulla sostenibilità". (Rer)