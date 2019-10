Albania: Tirana perde 19 posizioni in classifica Doing Business della Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania ha perso 19 posizioni nella classifica Doing Business della Banca mondiale, collocandosi al 82mo posto fra 190 paesi del mondo presi in esame. Rispetto alla regione dei Balcani, Tirana supera solo Sarajevo, e insiemd a Malta, è agli ultimi posti della classifica fra i paesi europei. Dei 10 indicatori analizzati dal rapporto, in 9 di essi l'Albania ha segnato una retromarcia, collocandosi al 166mo posto per i permessi edili e al 123mo posto per il pagamento delle tasse. Secondo la Banca mondiale, l'Albania risulta aver migliorato solo la fornitura di energia elettrica. (Alt)