Balcani: Bonfrisco (Lega), obiettivo Ue siano accordi commerciali e non allargamento

- Una buona politica commerciale europea eviterebbe l'impasse e il disaccordo tra Stati membri, che ancora una volta procedono ognuno con una propria politica estera. Dalla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, come riportato da una nota stampa, l'eurodeputata della Lega Anna Bonfrisco propone una soluzione alternativa all'avvio del processo di adesione all'Ue per Albania e Macedonia del Nord. Per l'esponente del gruppo Identità e Democrazia, "l'Unione europea deve imparare da quanto accaduto con la Turchia. Per migliorare le relazioni con i Balcani occidentali dobbiamo utilizzare strumenti diversi da quello dell'allargamento e dell'adesione". Bonfrisco ha sottolineato che "per un'Europa che ambisca a una propria autonomia strategica, le relazioni con i Balcani occidentali sono un importante banco di prova e l'Unione europea deve cercare di non deludere ancora una volta i suoi cittadini". Troppe le minacce che arrivano da quell'area per l'Europa, a partire dalla forte influenza cinese e russa, le grandi organizzazioni criminali, il terrorismo, le politiche di stampo oligarchico, cittadini con doppio passaporto turco e un'altissima percentuale di musulmani (50 per cento in Albania e Bosnia, il 28 per cento in Nord Macedonia e il 95 per cento in Kosovo), che nascondono le insidie dell'islamizzazione, della radicalizzazione e l'infiltrazione di foreign fighters.(Com)