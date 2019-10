Russia-Sudan: Putin a colloquio con Burhan, Mosca sostiene fase di transizione Khartum

- La Russia sosterrà il Sudan nella sua fase di transizione e di “normalizzazione” politica e insisterà affinché l’approccio della comunità internazionale alla crisi sia “imparziale e obiettivo”. Lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin al termine del suo colloquio con il capo del Consiglio sovrano sudanese, Abdel Fattah Burhan, a margine del summit Russia-Africa di Sochi. “Intendiamo continuare a fornire tutta l'assistenza e il sostegno necessari per normalizzare la situazione. Continueremo a seguire gli eventi in modo che gli approcci della comunità internazionale e, soprattutto, degli Stati occidentali al problema sudanese siano obiettivi e imparziali, basati sul rispetto della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale del paese”, ha detto Putin, citato dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Il Sudan, ha sottolineato il capo del Cremlino, è uno dei partner affidabili di lunga data della Russia e Mosca lo apprezza per questo. “So che state attualmente attraversando degli importanti cambiamenti politici interni e la firma della Dichiarazione costituzionale, nonché la formazione del Consiglio sovrano e la creazione di un governo di transizione sono i primi passi per portare il paese sulla giusta strada dello sviluppo sostenibile”, ha detto Putin. Da parte sua, Burhan ha sottolineato che i cambiamenti avvenuti in Sudan sono di natura positiva. “Anche le forze armate hanno svolto un ruolo importante in questi eventi, ora le forze della coalizione svolgono un ruolo importante e si stanno adoperando per costruire il futuro del Sudan”, ha detto il capo del Consiglio sovrano sudanese, al potere dopo il rovesciamento dell’ex presidente Omar al Bashir, al potere per 30 anni. (Rum)