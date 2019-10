Filippine-Giappone: Duterte conclude visita causa “insostenibile” dolore alla schiena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha concluso anticipatamente la sua visita ufficiale in Giappone, ed ha fatto rientro a Manila a causa di un “insopportabile” dolore alla schiena. Il dolore, ha spiegato il portavoce presidenziale, Salvador Panelo, è stato causato da un incidente motociclistico che ha coinvolto il presidente la scorsa settimana. Duterte si era presentato sofferente e sorretto da un bastone alla cerimonia di intronizzazione dell’imperatore Naruhito, nella giornata di ieri. Al termine della cerimonia, il presidente ha deciso di rientrare a Manila a causa del “dolore insostenibile”, e questa mattina è stato visitato dal proprio neurologo. Il sindaco di Davao, Sara Duterte, figlia del presidente filippino, ha partecipato al banchetto offerto dalla famiglia imperiale giapponese nella serata di ieri.Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, ha rivelato questo mese di essere affetto da una malattia neuromuscolare cronica, l’ultimo di una serie di disturbi della salute accusati dal capo dello Stato 74enne. Durante un intervento di fronte alla comunità dei filippini in Russia, a Mosca, Duterte ha spiegato di essere affetto da miastenia gravis, una patologia neuromuscolare autoimmune caratterizzata da debolezza muscolare e affaticabilità. I sintomi più comuni della patologia, che Duterte ha definito “un malfunzionamento dei nervi”, includono il calo delle palpebre, la visione offuscata, difficoltà nella deglutizione, fiato corto e difficoltà nel linguaggio. Nel 2017 Duterte aveva dichiarato di aver bisogno di ossigeno aggiuntivo durante il sonno, e all’inizio di quest’anno aveva ammesso di fare uso di farmaci induttori del sonno. Duterte ha anche ammesso di aver fatto uso in passato di fentanyl, un oppiaceo sintetico 50 volte più potente dell’eroina impiegato come antidolorifico.Leader e famiglie reali da tutto il mondo si sono riunite a Tokyo ieri, per assistere alla coronazione e all’intronizzazione dell’imperatore Naruhito, che è così formalmente asceso al Trono di crisantemo ereditato dal padre, l’imperatore emerito Akihito. La cerimonia è la prima nel suo genere da quasi tre decenni a questa parte, ed è coincisa con una giornata di festa nazionale, rovinata però dalla devastazione arrecata al Giappone centrale dal tifone Hagibis, due settimane fa. La cerimonia di ieri, che ha visto l’Italia rappresentata dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, è parte di una serie di eventi iniziata il 1° maggio scorso, quando Naruhito ha raccolto il testimone del padre, che ha abdicato per l’età avanzata e a causa di una salute cagionevole. Gli eventi legati alla successione imperiale proseguiranno sino ad aprile 2020.L’intronizzazione vera e propria si è tenuta alle ore 13.00 di ieri presso il Palazzo imperiale di Tokyo, ed è durata circa 30 minuti. Naruhito, vestito nei rituali paramenti color arancione scuro, ha tenuto un discorso e proclamato ufficialmente la propria ascesa al trono. Alla cerimonia è seguito il formale intervento del primo ministro giapponese, Shinzo Abe, e il tradizionale augurio “banzai” (“Diecimila anni”), nato in Cina come augurio di lunga vita all’imperatore, e affermatosi in Giappone come generica esclamazione di gioia, incoraggiamento o entusiasmo. Una spada e un gioiello – due dei tre oggetti rituali che simboleggiano l’istituto imperiale – sono stati esposti presso la stanza di stato Matsu no Ma, ritenuto il salone di ricevimento più bello del Palazzo imperiale giapponese.Alla cerimonia di ieri hanno preso parte 2mila dignitari in rappresentanza del Giappone e di 190 tra Stati, regioni e organizzazioni internazionali, inclusi 400 capi di Stato e membri di famiglie reali. Gli ospiti sono stati intrattenuti con un banchetto e musica classica giapponese. Il ministero degli Esteri giapponese ha annunciato venerdì, 18 ottobre, che 174 paesi hanno accettato l’invito alla cerimonia. La lista degli ospiti include il principe Carlo d’Inghilterra, il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, il vicepresidente cinese, Wang Qishan, e il consigliere di Stato del Myanmar, Aung San Suu Kyi. Il vicepresidente Usa, Mike Pence, era originariamente atteso all’evento, ma è stato sostituito dal segretario ai Trasporti, Elaine Chao, a causa di problemi organizzativi.La cerimonia di intronizzazione doveva essere seguita, il 22 ottobre, da una parata celebrativa dell’imperatore per le vie di Tokyo. Il governo del Giappone ha deciso però di rinviare l’evento al 10 novembre, in considerazione dei gravi danni e del lutto arrecato al paese dal passaggio del tifone Hagibis. “Il governo si sta coordinando in direzione di un rinvio della parata celebrativa (…) per garantire che sia stato fatto tutto il necessario per prestare soccorso alle aree colpite dal tifone”, avevano anticipato già nei giorni scorsi fonti governative citate dall’emittente televisiva nazionale NHK. La parata si svolgerà lungo un percorso di cinque chilometri a Tokyo, tra il Palazzo imperiale e la residenza imperiale Akasaka. (Fim)