Cina: avviata costruzione di sei nuove zone pilota per innovazione e sviluppo economia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha avviato ieri la costruzione di sei zone pilota a livello nazionale per l'innovazione e lo sviluppo dell'economia digitale. Secondo quanto emerso da un incontro tenuto, ieri durante la conferenza mondiale su Internet in corso nella città fluviale di Wuzhen, le zone pilota saranno stabilite nella nuova area di Xiongan nella provincia di Hebei, nel comune di Chongqing, nonché nelle province di Zhejiang, Fujian, Guangdong e Sichuan. "Le regioni dovrebbero cogliere le opportunità per approfondire le riforme strutturali dal lato dell'offerta e svolgere un ruolo esemplare nello sviluppo dell'economia digitale", ha affermato Yang Xiaowei, vicedirettore dell'Amministrazione cinese del cyberpazio. (segue) (Cip)