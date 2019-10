Italia-Emirati: rapporti bilaterali, Expo 2020 e Libia al centro colloquio Di Maio-Al Nahyan

- La partecipazione dell’Italia ad Expo Dubai 2020, i rapporti bilaterali tra Italia ed Emirati e la collaborazione per porre fine alla crisi in Libia. Sono stati questi gli argomenti al centro dell’incontro bilaterale tra il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione italiana, Luigi Di Maio, e l’omologo emiratino, Abdullah bin Zayed al Nahyan, avvenuta oggi a Matera a margine dell’evento “One year to go” organizzato per presentare il padiglione italiano all’esposizione universale che si terrà nella città degli Emirati Dubai, la prima nel mondo arabo. Di Maio ha sottolineato che proprio sulla Libia ha parlato “in modo approfondito” con l’omologo emiratino. “Possiamo iniziare un percorso che porti ad un processo politico” ha dichiarato Di Maio, il quale ha sottolineato l’importanza che due paesi come Italia ed Emirati possano contribuire alla conferenza internazionale sulla Libia che si terrà a Berlino. Di Maio ha ricordato che l’Italia riconosce il Governo di accordo nazionale libico (Gna) guidato dal premier Fayez al Sarraj, ma dialoga anche con la Cirenaica per “fare in modo che Libia non sia una fucina di terroristi” né un punto di partenza per il traffico di esseri umani.(Sic)