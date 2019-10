Kosovo: leader Ldk Mustafa, governare con Vetevendosje sarà complicato

- Una futura coalizione di governo tra Movimento Vetevendosje e Lega democratica del Kosovo (Ldk) non è "ordinaria", ma è un'alleanza "complicata e difficile da essere raggiunta e gestita". Lo ha detto il leader dell'Ldk, l'ex premier Isa Mustafa, commentando le trattative per la formazione di una coalizione di governo alla luce del risultato delle elezioni del 6 ottobre. "Ci concentreremo su tutti i possibili punti in comune", ha detto Mustafa evidenziando innanzitutto l'importanza degli investimenti nel settore privato, l'aumento dell'occupazione, la crescita del Pil e lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Mustafa ha ammesso di "sentirsi molto più a suo agio" se la candidata dell'Ldk Vjosa Osmani venisse scelta come premier rispetto al leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti, "ma le cose rimarranno come il popolo sovrano ha deciso". (segue) (Kop)