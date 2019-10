Serbia: al termine nona edizione Belgrade security forum (4)

- Alla domanda se Washington veda la Serbia come una "piccola Russia", Kostelancik ha osservato che la Serbia vuole dei buoni rapporti con gli Usa, e così pure Washington. La Serbia, ha aggiunto, come ogni altro paese in Europa ha il diritto sovrano e l'obbligo di avere dei buoni rapporti con tutti gli altri paesi, compresa la Russia. Lo scorso 10 ottobre il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha ricevuto a Belgrado l'inviato degli Usa per il dialogo fra Belgrado e Pristina, Richard Grenell. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic ha dichiarato che una soluzione di compromesso per la questione kosovara è nell'interesse della stabilità e del futuro dell'intera regione. Tale soluzione, ha aggiunto, può essere raggiunta solo nel rispetto degli interessi legittimi della Serbia. (segue) (Seb)