Kosovo: Kfor, contingente italiano sostiene la sanità locale

- Si è concluso nei giorni scorsi un progetto di Cooperazione civile e militare (Cimic) che ha visto i militari italiani del Regional command west (RC-W), su base 24mo reggimento “Peloritani”, impegnati dallo scorso 13 giugno nell’ambito della missione in Kosovo denominata “Joint Enterprise”, effettuare una donazione di dispositivi per la sterilizzazione delle attrezzature odontoiatriche in favore del policlinico regionale di Peja/Pec. Secondo quanto riferito dalla missione Nato in Kosovo (Kfor), obbiettivo della donazione è quello di migliorare le condizioni igienico sanitarie all’interno del reparto odontoiatrico del policlinico. (segue) (Com)