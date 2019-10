Kosovo: Kfor, contingente italiano sostiene la sanità locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A presenziare alla cerimonia per la donazione del materiale sanitario, oltre al personale medico ed infermieristico, il sindaco della città di Peja/Pec e l’assessore alla sanità che hanno ringraziato il comandante del Regional command west, colonnello Daniele Pisani, per il continuo supporto che l’Italia fornisce, non solo tramite le sue unità che quotidianamente operano nell’area a garanzia della sicurezza e della stabilità del paese, ma anche per la fattiva e continua collaborazione che l’Italia dimostra tramite le attività di cooperazione civile e militare svolte fianco a fianco con i vari enti locali. (segue) (Com)